Langzeitstudie zum Grundeinkommen wird vorgestellt

Christian Charisius/dpa

Berlin. Wissenschaftler stellen am Mittwoch vormittag die Ergebnisse einer Langzeitstudie zum Grundeinkommen vor. Der Verein »Mein Grundeinkommen« hatte für die Untersuchung gut hundert Menschen im Alter von 21 bis 40 Jahren in Einzelpersonenhaushalten mit Nettoeinkommen zwischen 1.100 und 2.600 Euro ausgewählt. Sie erhielten drei Jahre lang ohne Bedingungen monatlich 1.200 Euro. Die Teilnehmer sowie fast 1.600 Menschen in einer Vergleichsgruppe wurden regelmäßig zu ihrer persönlichen Situation befragt.

An der Studie waren das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die Wirtschaftsuniversität Wien sowie das Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg beteiligt. Ziel war, Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Arbeit, Wohlbefinden, Selbstbestimmung und weitere Lebensbereiche zu erforschen. Das Geld für das Projekt stammte aus Spenden. (AFP/jW)