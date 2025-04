ÖPNV Berlin: Schlichter machen Vorschlag im Tarifkonflikt

Michael Ukas/dpa Streikbereit: Beginn der Urabstimmung vor der BVG-Zentrale in der Holzmarktstraße (26.3.2025)

Berlin. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) haben externe Schlichter und die Tarifparteien einen Vorschlag für eine Einigung erarbeitet. Dieser ist nun Grundlage für weitere Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Unternehmen. Der Tarifkonflikt habe es in sich gehabt, sagte am Montag Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), der für die BVG als Schlichter im Einsatz war. Der Vorschlag sehe nun unter anderem 430 Euro mehr Grundgehalt über eine Laufzeit von zwei Jahren vor. Inklusive Zulagen steige das Gehalt in manchen Berufsgruppen teils knapp über 20 Prozent. Nun werden BVG und Verdi in weiteren Verhandlungen weiter über den Lösungsvorschlag beraten – und könnten eine endgültige Einigung erzielen. Dann wären weitere Ausstände bei der BVG vom Tisch.

Die BVG und die Gewerkschaft hatten die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für rund 16.000 Beschäftigte Mitte Januar begonnen. Verdi erklärte die Gespräche nach der sechsten Runde vor zweieinhalb Wochen für gescheitert. Das kommunale Unternehmen schlug daraufhin vor, externe Schlichter damit zu beauftragen, eine Lösung zu finden. Für die BVG übernahm das Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD). Für Verdi schlichtete Bodo Ramelow (Die Linke).

Das jüngste BVG-Angebot vor Beginn der Schlichtung lag bei stufenweise 375 Euro und 24 Monaten Laufzeit. Beim Weihnachtsgeld bot die BVG nach eigenen Angaben 200 Euro in zwei Schritten zusätzlich. Bei der Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage lagen demnach 225 Euro auf dem Tisch, bei der Schichtzulage 130 Euro. Im Schnitt wären die Löhne aller Mitarbeiter demnach in zwei Jahren um 13,6 Prozent gestiegen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatte die Gewerkschaft während der Verhandlungen fünfmal zum Warnstreik aufgerufen. Busse, Trams und U-Bahnen in der Bundeshauptstadt standen seit Ende Januar insgesamt acht Tage weitgehend still. Nach dem Scheitern der Verhandlungen ließ Verdi unter den Mitgliedern außerdem über die Möglichkeit unbefristeter Streiks abstimmen. Dabei haben diese vergangene Woche den Weg für dauerhafte Ausstände freigemacht. (dpa/jW)