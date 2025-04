USA: Linker Senator tourt gegen Trump

Los Angeles. In den USA hat der unabhängige Senator Bernie Sanders am Wochenende erneut Zehntausende Gegner der ultrarechten Regierung von Präsident Donald Trump hinter sich versammelt. Zu einer gemeinsamen Kundgebung mit der demokratischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez kamen laut Sanders am Sonnabend in Los Angeles 36.000 Menschen. Später wandte er sich bei einem Überraschungsauftritt beim »Coachella«-Musikfestival in der kalifornischen Wüste an ein überwiegend junges Publikum. Sanders, Senator von Vermont und nach eigener Aussage Sozialist, reist seit zwei Monaten unter dem Motto »Kampf der Oligarchie« durchs Land, um Opposition gegen den Rechtsruck im Land zu organisieren. (AFP/jW)