Griechenland: Protest eskaliert in Athen

Athen. Im Athener Stadtviertel Exarchia ist es in der Nacht zum Sonntag zu gewaltsamen Protesten gekommen. Sie begannen laut Augenzeugenberichten nach einer Musikveranstaltung in einem Park des Viertels. Gegen Mitternacht hätten rund 50 Personen nach Verlassen der Veranstaltung eine nahegelegene Polizeistation angegriffen. Darauf habe sich die Gewalt auf andere Straßen ausgeweitet. Reporter berichteten, dass sich die Lage am Sonntag morgen wieder beruhigt habe. Die Agentur dpa vermutet als Anlass der Proteste ein Zugunglück vor rund zwei Jahren, das 57 Todesopfer gefordert hatte. Bereits am Freitag hatten Unbekannte einen Bombenanschlag auf die Zentrale der griechischen Bahnen verübt. Dabei wurde niemand verletzt. Zahlreiche Angehörige der Opfer sowie politische Parteien werfen dem Bahnunternehmen und der konservativen Regierung vor, das Eisenbahnsystem vernachlässigt zu haben. (dpa/jW)