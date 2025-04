»Koalition der Wiligen« trifft sich

Brüssel. Die von Frankreich und Großbritannien geführte sogenannte Koalition der Willigen für eine internationale Truppe in der Ukraine ist am Donnerstag in Brüssel erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister zusammengekommen. Dabei sollte laut eigenen Angaben an Konzepten über Sicherheitsgarantien für die Ukraine gearbeitet werden. Der britische Verteidigungsminister John Healey sagte zur Begrüßung der Teilnehmer aus rund 30 Staaten, es gehe um die Sicherung des Luftraums und der Seewege. Zudem wolle man einen möglichen Frieden an Land und die ukrainischen Streitkräfte unterstützen. Am Freitag will sich auch die sogenannte Ramstein-Gruppe treffen. (dpa/jW)