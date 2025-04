Brinker bleibt Berliner AfD-Chefin

Jüterbog. Die Berliner AfD wird weiterhin von Kristin Brinker geführt. Auf einem Parteitag in Jüterbog votierten 94,3 Prozent der Teilnehmer für eine weitere Amtszeit der Politikerin, die seit 2021 Parteichefin ist und keinen Gegenkandidaten hatte. Das Ergebnis für Brinker fiel damit deutlich besser aus als bei ihrer Wiederwahl 2023, als sie 80,9 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte. Brinker gehört dem Berliner Abgeordnetenhaus seit 2016 an und ist seit 2021 Vorsitzende der AfD-Fraktion. Die Berliner AfD musste mit ihrem Parteitag zum wiederholten Mal nach Brandenburg ausweichen, weil sie in der Hauptstadt keine Räumlichkeiten fand. Gegen das Treffen in Jüterbog gab es Proteste, an denen sich nach Angaben eines lokalen Bündnisses gegen rechts rund 500 Menschen beteiligten. (dpa/jW)