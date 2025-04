Europas größte Molkereigenossenschaft

Düsseldorf. Die deutsche DMK Group und die dänische Arla Foods wollen Europas stärkste Molkereigenossenschaft schmieden. »Unser Zusammenschluss vereint mehr als 12.000 Landwirte, und wir streben eine gemeinsame Genossenschaft mit einem gemeinsamen Pro-forma-Umsatz von 19 Milliarden Euro an«, kündigten die Firmen am Dienstag an. »Diese Partnerschaft stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer Genossenschaften und trägt maßgeblich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirte bei«, erklärte DMK-Aufsichtsratschef Heinz Korte. Das fusionierte Unternehmen werde unter Arla firmieren und seinen Hauptsitz in Viby J in Dänemark haben. (Reuters/jW)