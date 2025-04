Südkorea: Wahl am 3. Juni

Seoul. Die südkoreanische Regierung hat den 3. Juni als Termin für Neuwahlen festgelegt. Das gab Übergangspräsident Han Duck Soo am Dienstag in einer Ansprache bekannt. Vergangene Woche war Expräsident Yoon Suk Yeol vom Verfassungsgericht in Seoul endgültig seines Amtes enthoben worden, nachdem er im Dezember unerwartet das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Laut Umfragen gilt der linke Kandidat Lee Jae Myung als Favorit für die Präsidentschaftswahl. Wer für das konservative Lager antreten wird, blieb offen. (dpa/jW)