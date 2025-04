USA: Mit Drohnen gegen Kartelle

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge Drohnenangriffe auf Drogenkartelle in Mexiko. Damit solle der Drogenschmuggel über die südliche Grenze der USA bekämpft werden, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf ungenannte Quellen im Sicherheitsapparat am Dienstag. Trump macht das Nachbarland mitverantwortlich für die Schwemme des Opioids Fentanyl, durch dessen Konsum Tausende Drogenabhängige in den USA gestorben sind. (Reuters/jW)