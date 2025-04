Uganda: Lager für Flüchtlinge überfüllt

Genf. Die Flüchtlingslager in Uganda sind wegen zahlreicher Kriegsvertriebener aus der benachbarten Demokratischen Republik (DR) Kongo völlig überfüllt, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf meldete. Demnach beherberge Uganda, das dringend Unterstützung benötige, 1,8 Millionen Menschen, die aus Nachbarländern vor Konflikten geflohen sind. Seit Anfang des Jahres seien allein aus der DR Kongo 41.000 Menschen gekommen. Aus Geldmangel musste Uganda schon Kinderbetreuung und Schulunterricht zurückfahren und konzentriere sich darauf, Epidemien zu verhindern. (dpa/jW)