Serbische Opposition will UN-Untersuchung

Belgrad. In Serbien haben Regierungsgegner nach Vorwürfen, die Polizei habe bei einer Großdemonstration in Belgrad Mitte März eine Schallkanone eingesetzt, eine Untersuchung durch die UNO gefordert. Die Aktivisten übergaben dem UN-Büro in Belgrad am Dienstag eine entsprechende Petition mit rund 600.000 Unterschriften, wie die Bewegung »Kreni-Promeni« (Auf zum Wandel) mitteilte. Die Regierung bestreitet den Einsatz einer akustischen Waffe. Teilnehmer der Demonstration hatten von Lärm berichtet, der Panik ausgelöst habe. (AFP/jW)