Prozess in Israel zum Geheimdienstchef

Tel Aviv. Israels Oberstes Gericht hat am Dienstag einen Prozess über die Entlassung von Inlandsgeheimdienstchef Ronen Bar begonnen. Das Gericht hatte die Entlassung des Schin-Bet-Direktors mit einer einstweiligen Verfügung ausgesetzt. Nun müssen sich die Richter in Jerusalem mit acht Klagen gegen die Kündigung befassen. Mit einer Entscheidung des Gerichts wird in dieser Woche gerechnet. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte die Entlassung mit einem »Mangel an Vertrauen« begründet. Ihm werden allerdings persönliche Motive vorgeworfen. Bars Entlassung löste in Israel Massenproteste aus. (dpa/jW)