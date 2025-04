Bremen verbietet Lachgas für Jugendliche

Bremen. Der Verkauf von Lachgas an Jugendliche wird in Bremen verboten. Der Senat der Hansestadt untersagte auch den Verkauf des Gases in Kiosken, Tankstellen, Zeitungsverkaufsstellen sowie aus Automaten, bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 5.000 Euro. Hamburg hatte als erstes Bundesland im Januar ein Verbot des Verkaufs an Kinder und Jugendliche eingeführt, einzelne Städte wie Dortmund, Osnabrück oder Hanau auch. Lachgas ist ein Narkosemittel, das seit etwa 2010 vermehrt als sogenannte Partydroge eingeatmet wird. Experten befürchten schwere gesundheitliche Langzeitschäden durch den Konsum. (dpa/jW)