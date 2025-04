Binz klagt erneut gegen LNG-Terminal

Mukran. Die Gemeinde Binz leistet weiter Widerstand gegen das LNG-Terminal in Mukran und hat laut NDR-Information vom Dienstag erneut Klage gegen die Genehmigung des Terminals beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig wegen Sicherheitsbedenken und Lärmbelästigung eingereicht. Eilanträge waren bisher gescheitert. Unterdessen hat das Unternehmen Deutsche Regas, das ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) betreibt, am Montag abend mitgeteilt, es plane die Wiederinbetriebnahme eines zweiten Regasifizierungsschiffes. Im Februar hatte Regas den Chartervertrag mit dem Bundeswirtschaftsministerium für das zweite LNG-Schiff gekündigt. Die vom Bund gecharterte »Energos Power« ist nicht in Betrieb. Regas wirft dem staatlichen Unternehmen Deutsche Energy Terminal (DET) Wettbewerbsverzerrung vor. (AFP/jW)