Frei: CDU verzichtet auf Mitgliederbefragung

Berlin. Anders als die SPD will die CDU ihre Mitglieder nicht über einen Koalitionsvertrag für eine neue Bundesregierung abstimmen lassen. Die Satzungslage der CDU sei sehr klar: »Nämlich, dass ein kleiner Parteitag über das Ergebnis des Koalitionsvertrages entscheidet«, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei am Dienstag vor der nächsten Runde der Koalitionsgespräche in Berlin. Zuletzt hatte es in der CDU Forderungen gegeben, die Mitglieder über das Verhandlungsergebnis abstimmen zu lassen. Das verlangt unter anderem der Kreisverband Potsdam-Mittelmark. (dpa/jW)