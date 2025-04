US-Zölle: Grüne wollen Sondersitzung

Berlin. Nach dem Willen der Grünen soll der Bundestag noch in der laufenden Woche zusammenkommen, um über das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket zu beraten. Die Fraktionsspitze hat SPD und Union angeboten, gemeinsam eine solche Sitzung zu beantragen, berichtete dpa am Dienstag. In dem Schreiben ist demnach die Rede von deutlich spürbaren »Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land«. Am Freitag hatte der sogenannte Vorältestenrat, ein Gremium, das über organisatorische Dinge entscheidet, bevor der Ältestenrat gebildet wird, mit Mehrheit von Union und SPD entschieden, die ursprünglich vorgesehene Sitzungswoche abzusagen. (dpa/jW)