Europa erlebte wärmsten März seit Messbeginn

Paris. Der weltweite Temperaturanstieg im Zuge des Klimawandels setzt sich weiter fort: Europa hat vergangenen Monat den bei weitem wärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Dienstag mitteilte. Zugleich war der Monat von extremer Trockenheit in Ländern wie Deutschland und heftigem Niederschlag etwa in Teilen Spaniens geprägt. Weltweit war der vergangene Monat der zweitwärmste März. Die Durchschnittstemperatur in Europa habe mit 6,03 Grad Celsius 2,41 Grad über dem Märzdurchschnittswert in den Jahren 1991 bis 2020 gelegen. (AFP/jW)