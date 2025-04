Jemens Ansarollah beschießen Israel

Sanaa. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah haben nach eigenen Angaben am Montag eine israelische Militäranlage in der Region Tel Aviv und zwei US-Kriegsschiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das berichtete AFP am Dienstag unter Berufung auf einen Sprecher der Organisation. Über Schäden wurde nichts bekannt. Seit Mitte März bombardieren die USA regelmäßig Jemen, um Angriffe der Ansarollah auf Schiffe im Roten Meer zu beenden. Mit ihrer Seeblockade und dem Beschuss von Zielen in Israel wollen die Ansarollah ein Ende des Gazakriegs durchsetzen. (AFP/jW)