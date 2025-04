Spanien erhöht Militärbudget

Madrid. Spanien will seinen Rüstungshaushalt in diesem Jahr um rund 2,1 Milliarden Euro erhöhen. Die Mittel würden umgeschichtet und in Beschaffungsverträge des Verteidigungsministeriums fließen, teilte die Regierung in Madrid am Dienstag mit. Spanien steht unter Druck von NATO-Verbündeten, da das Land unter den 32 Mitgliedern der transatlantischen Kriegsallianz die niedrigsten Militärausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung aufweist. Sie liegen bei lediglich 1,3 Prozent. Um das NATO-Ziel von zwei Prozent zu erreichen, müsste Spanien jährlich etwa zehn Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. (Reuters/jW)