Israel überfällt Kuds-Universität

Ramallah. Israelische Besatzungstruppen haben am Dienstag im Morgengrauen die Kuds-Universität in Ostjerusalem gestürmt und Tränengas und Schallbomben auf Studierende abgefeuert, wie die Agentur WAFA berichtete. Der Überfall sei im Vorfeld einer geplanten Demonstration gegen den anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza erfolgt. Zuvor waren in der Nacht zum Dienstag bei Angriffen im Gazastreifen laut palästinensischen Rettungskräften mindestens 25 Menschen getötet worden, darunter auch fünf Kinder. Das Gesundheitsministerium sprach von 58 Getöteten innerhalb von 24 Stunden. Die israelische Armee hatte immer wieder eine seit Mitte Januar bestehende Waffenruhe in Gaza gebrochen und Mitte März schließlich auch ihren Bombenkrieg gegen die Bevölkerung des Küstenstreifens wiederaufgenommen. Seitdem wurden nach Angaben der dortigen Behörden mehr als 1.390 Menschen getötet. (AFP/jW)