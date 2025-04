17 Kandidaten bei Präsidentschaftswahl in Polen im Mai

Leszek Szymanski/PAP/dpa Einer der eher chancenlosen Kandidaten: Der Unternehmer und Journalist Krzysztof Stanowski bei einer Kundgebung am Freitag in Warschau

Warschau. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen im Mai wollen 17 Kandidaten antreten. Das gab die Wahlkommission des Landes am Freitag nach Ablauf der Frist für das Einreichen von Kandidaturen bekannt. Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden konservativen Präsidenten Andrzej Duda liegt der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski von der liberal-konservativen Bürgerplattform von Regierungschef Donald Tusk derzeit vorn. Er kommt in Umfragen auf 33 bis 35 Prozent. Auf dem zweiten Platz sehen Umfragen derzeit mit 19 bis 23 Prozent den Historiker Karol Nawrocki, der für die frühere nationalistisch-konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) antritt. Auf dem dritten Platz folgt der Rechtsaußen-Kandidat Slawomir Mentzen mit 17 bis 19 Prozent. Nach der ersten Wahlrunde am 18. Mai wird damit voraussichtlich eine Stichwahl am 1. Juni notwendig werden.

Für Tusks Regierungskoalition wäre ein Sieg ihres Kandidaten Trzaskowski ein wichtiger Erfolg. Präsident Duda steht der PiS nahe und hat seit Tusks Amtsantritt im Dezember 2023 viele Vorhaben der Regierung blockiert. Duda steht seit 2015 an der Staatsspitze. Seine zweite und letzte Amtszeit endet im August. Die PiS-Partei regierte das Land von 2015 bis 2023. Bei der Wahl 2023 blieb sie zwar stärkste Kraft im Parlament, fand jedoch keine Koalitionspartner und musste die Macht an Tusk abtreten. (AFP/jW)