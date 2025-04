US-Aufenthaltstitel für Superreiche

Washington. Für fünf Millionen Dollar bietet US-Präsident Donald Trump käufliche Aufenthaltstitel feil. Die Präsentation der goldenen Karte nahm er am Donnerstag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One in Anwesenheit von Journalisten vor. Die »Trump-Card« soll in zwei Wochen erhältlich sein, auf ihr ist sein Konterfei zu sehen. »Ziemlich cool – oder?« fragte er die Reporter. (AFP/jW)