NATO-Generalsekretär Rutte: Kriegsbündnis mit den USA wird Bestand haben

Brüssel. Vor dem Treffen der Außenminister des NATO-Kriegsbündnisses in Brüssel hat Generalsekretär Mark Rutte sich zuversichtlich über die Zukunft der Allianz geäußert. »Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Bündnis mit den USA Bestand haben wird«, sagte Rutte am Mittwoch in Brüssel. »Ihr Bekenntnis ist absolut eindeutig«, betonte er.

Die USA hätten auch unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump immer wieder klargemacht, dass sie der NATO verpflichtet blieben, argumentierte Rutte. Es gebe allerdings in Washington die Erwartung, dass die Europäer und Kanada deutlich mehr für ihre Verteidigung ausgeben müssten.

Der Generalsekretär wiederholte in dem Zusammenhang seine Forderung, die NATO-Mitglieder müssten darauf hinarbeiten, deutlich mehr als drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) auszugeben. Dies sei notwendig, um die Lücken in der Verteidigungsbereitschaft der Nato zu schließen.

Bei dem Treffen am Donnerstag und Freitag wollen die Außenministerinnen und Außenminister unter anderem den NATO-Gipfel im Juni in den Haag vorbereiten. Mit Spannung wird der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag erwartet. (AFP/jW)