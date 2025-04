Putin: Xi Hauptgast bei Feierlichkeiten in Moskau

Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa Unter Xi Jinping und Wladimir Putin bleiben Russland und die Volksrepublik China enge politische Partner (hier am Rande des BRICS-Gipfel in Kasan, 22.10.2024)

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Bedeutung der Beziehungen zu China hervorgehoben und ein volles Programm für den anstehenden Besuch von Staats- und Parteichef Xi Jinping angekündigt. Er hoffe, dass Xi nicht nur den Feierlichkeiten in Moskau zum 80. Jahrestag des Sieges über das faschistische Deutschland beiwohne, sagte Putin am Dienstag beim Empfang des chinesischen Außenminister Wang Yi. »Wir bereiten ein gutes, reichhaltiges Programm vor«, sagte Putin. Xi werde in jedem Fall wichtigster Gast der Siegesfeierlichkeiten sein, kündigte Putin an. Russland begeht jedes Jahr am 9. Mai den Tag des Sieges über Nazideutschland. Dazu findet auch eine Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau statt. (dpa/jW)