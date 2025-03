Moldau weist drei russische Diplomaten aus

Christophe Gateau/dpa

Chisinau. Die Republik Moldau hat drei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt. Die Entscheidung der Behörden begründe sich auf offenkundigen Beweisen für Tätigkeiten, die dem Diplomatenstatus widersprächen, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums vom Montag. Die Diplomaten sollen demnach das Land verlassen. Zuvor hatte der Geheimdienst schwere Vorwürfe erhoben. Demnach sollen die russische Botschaft und russische Geheimdienste dem moldauischen Abgeordneten Alexandr Nesterovschi geholfen haben, in die abtrünnige Region Transnistrien zu fliehen. Er soll in die russische Botschaft gegangen sein und von dort in einem Fahrzeug mit Diplomatenkennzeichen in das abtrünnige Transnistrien gebracht worden sein. Die russische Botschaft in Chisinau bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet und inakzeptabel. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kündigte eine »angemessene und harte Antwort von russischer Seite« an. (dpa/jW)