Israel: Netanjahu-Berater unter Korruptionsverdacht festgenommen

Ariel Schalit/AP/dpa

Tel Aviv. Zwei enge Berater des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu sind laut Medienberichten vom Montag wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Die Festnahme von Yonatan Urich und Eli Feldstein sei im Rahmen einer in Israel als »Katargate« bekannten Affäre erfolgt, berichteten israelische Medien am Montag. Dabei geht es um den Verdacht des israelischen Inlandsgeheimdiensts Schin Bet, dass mehrere Vertraute Netanjahus Bestechungsgeld aus Katar erhalten haben sollen. Die Polizei sprach am Montag lediglich von »zwei Verdächtigen«, die festgenommen worden seien, um vernommen zu werden. Netanjahus Likud-Partei bestätigte die Festnahme Urichs. Laut Medienberichten soll in der Angelegenheit auch Netanjahu selbst als Zeuge befragt werden. (AFP/jW)