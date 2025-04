USA: Entlassung von NSA-Chef bestätigt

Washington. Die Entlassung des Chefs des US-Geheimdienstes NSA ist offiziell von der Regierung in Washington bestätigt worden, wie dpa am Sonntag berichtete. »Das Verteidigungsministerium dankt General Timothy Haugh für seine jahrzehntelangen Dienste für unsere Nation«, teilte demnach Pentagon-Sprecher Sean Parnell mit. Unter anderem die Washington Post und der Fernsehsender NBC hatten zuvor unter Berufung auf informierte Kreise über die Entlassung berichtet. Die NSA ist einer der größten Geheimdienste in den USA und untersteht dem Verteidigungsministerium. Die Behörde ist für die Überwachung und Entschlüsselung elektronischer Kommunikation zuständig. (dpa/jW)