DR Kongo: »M 23« verlässt wichtige Stadt

Walikale. Die von Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat sich aus der strategisch wichtigen Stadt Walikale zurückgezogen. Das berichtete Reuters am Freitag. Die Miliz bezeichnete den Schritt als Geste des guten Willens im Vorfeld der für kommende Woche geplanten Friedensgespräche mit der kongolesischen Regierung in Doha. Die »M 23« hat seit Januar die beiden größten Städte im Osten Kongos eingenommen, was zu Tausenden von Toten und Hunderttausenden von Vertriebenen geführt hat. Die Kämpfe haben Befürchtungen über den Ausbruch eines regionalen Krieges aufkommen lassen, da auch die Nachbarländer Uganda und Burundi Truppen in der Region stationiert haben. (Reuters/jW)