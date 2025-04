Libanon: Israel tötet Hamas-Kommandeur

Sidon. Die israelische Armee hat bei einem Luftangriff im Libanon am Freitag nach eigenen Angaben den Hamas-Kommandeur Hassan Farhat getötet. Dieser sei für zahlreiche Angriffe auf israelische Zivilisten verantwortlich gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA bestätigte den Angriff unter Berufung auf Angaben der lokalen Gesundheitsbehörde. Demnach sei eine Wohnung in der Küstenstadt Sidon getroffen worden. Auch die Hamas bestätigte den Angriff. Neben Farhat seien auch sein Sohn und seine Tochter getötet worden. (dpa/jW)