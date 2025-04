Griechenland rüstet bis 2036 drastisch auf

Athen. Griechenland plant die größte Aufrüstungsinitiative in der modernen Geschichte des Landes: Bis 2036 sollen 25 Milliarden Euro in die Armee des NATO-Landes investiert werden. Der rechte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach am Mittwoch im Parlament von der »drastischsten Transformation der Streitkräfte in der modernen Geschichte des Landes«. Das Geld solle vor allem in neue Verteidigungstechnologien und dabei auch in die heimische Rüstungsindustrie fließen, sagte Mitsotakis. Ziel sei es, dass Griechenland in wenigen Jahren »über eines der modernsten Verteidigungssysteme Europas« verfüge. (AFP/dpa/jW)