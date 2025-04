Verteidigungsmaßnahme des Tages: Marode Infrastruktur

Jochen Tack/IMAGO Schäden an der Autobahnbrücke über dem Duisburger Hafen

Die Verkehrsminister der Länder sorgen sich angesichts maroder Infrastruktur um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. »Eine verlässliche Mittelausstattung für die zivile Verkehrsinfrastruktur ist auch eine unabdingbare Voraussetzung für eine belastbare Krisenresilienz sowie die Bündnis- und Vereidigungsfähigkeit Deutschlands«, lautet ein Beschlussvorschlag für die am Mittwoch in Nürnberg beginnende Verkehrsministerkonferenz. Weiter heißt es, »die militärische Mobilität« sei für eine »reibungslose Verlegung und Versorgung eigener wie verbündeter Streitkräfte über die Drehscheibe Deutschland« unerlässlich, dies gelte insbesondere für die Straßennetze.

Tatsächlich verhält es sich genau umgekehrt. Denn ein Deutschland, das als zentrale Drehscheibe für die Verlegung von NATO- und insbesondere US-Truppen an die russische Grenze dient, wie in den Defender-Manövern geprobt, droht damit im Ernstfall erst recht zum zentralen Kriegsschauplatz zu werden.

Die alte Bundesrepublik war noch mit einer Vielzahl von vorbereiteten Sperren wie Sprengschächten in Straßen und Sprengstoffkammern in Brückenpfeilern übersät. So sollten die Truppen des Warschauer Paktes im Falle ihres von NATO-Propagandisten herbeihalluzinierten Einmarsches ausgebremst werden. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden diese Sperren meist beseitigt.

Heute braucht es solche künstlichen Hindernisse gar nicht mehr, Rost und spröder Beton tun es auch. Die Russenpanzer würden bei ihrem angeblich in Jahresfrist bevorstehenden Durchmarsch diesseits von Oder und Neiße unweigerlich von einbrechenden Brücken und unpassierbaren Straßen gestoppt. Was Moskau die Rasputiza – die schon für Opas Wehrmacht verhängnisvolle Schlammperiode –, das ist uns die kaputtgesparte Infrastruktur: natürliche Landesverteidigung.