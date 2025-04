Präsident der Republika Srpska ist in Moskau

Moskau. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik ist nach eigenen Angaben am Montag in Moskau angekommen. Dies sagte Dodik selbst in einem vor dem Grabmal des Unbekannten Soldaten in der russischen Hauptstadt gefilmten und im Onlinedienst X veröffentlichten Video. Der bosnische Staatsgerichtshof hatte am Donnerstag einen internationalen Haftbefehl gegen Dodik ausgestellt. Zwei Wochen zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Präsidenten der überwiegend von Serben bewohnten Republika Srpska (RS) angeordnet. Sie warf ihm und dem Parlamentspräsidenten der RS, Nenad Stevandic, vor, unter Ausnutzung ihrer hochrangigen Positionen in der Republika Srpska »die Grenzkontrollen umgangen zu haben und ins Ausland gereist« zu sein. Dodik hatte zuvor die Zuständigkeit von Justiz und Polizei des bosnischen Zentralstaates für die Republika Srpska für beendet erklärt und den »Hohen Repräsentanten« für Bosnien und Herzegowina kritisiert. (AFP/jW)