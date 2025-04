Ukraine erhält von der EU 3,5 Milliarden Euro

Kiew. Die Ukraine hat am Dienstag weitere 3,5 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten. Einer Mitteilung zufolge handelt es sich bei der Überweisung um 3,1 Milliarden Euro für ermäßigte Kredite, 400 Millionen Euro sind Zuschüsse. Die Tranche sei Teil des bis 2027 geplanten Unterstützungsprogramms Ukraine Facility über insgesamt 50 Milliarden Euro. 2024 hatte die Ukraine daraus bereits 16 Milliarden Euro erhalten. Dem Finanzministerium in Kiew zufolge sind seit 2022 ausländische Hilfen von umgerechnet fast 110 Milliarden Euro in den ukrainischen Haushalt geflossen. (dpa/jW)