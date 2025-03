Jemen: Fast 60 Tote bei US-Angriff

Sanaa. Nach Angaben der Ansarollah im Jemen sind bei US-Luftangriffen in dem Land seit dem 15. März mindestens 57 Menschen getötet und weitere 132 verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag mit. Es gab keine Angaben dazu, ob es sich bei den Opfern um Kämpfer oder Zivilisten handelt. Auch am Sonntag abend gab es nach lokalen Angaben erneut Angriffe. Dabei seien drei Menschen getötet worden und zwölf weitere Personen verletzt worden, so die Nachrichtenagentur SABA. Im Jemen stehen die Hauptstadt Sanaa und andere Regionen des Landes unter der Kontrolle der Ansarollah. Die Organisation hat seit dem Ausbruch des Gazakriegs in Solidarität mit den Palästinensern immer wieder Schiffe mit Israel-Bezug im Roten Meer angegriffen, darunter auch US-Kriegsschiffe und -Flugzeugträger. (dpa/jW)