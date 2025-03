Trotz Drohungen: Dänemark will weitere US-Kampfflugzeuge kaufen

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP Treuer Kunde: Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (rechts) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz

Kopenhagen. Dänemark will ungeachtet der Annexionsdrohungen gegen Grönland weitere Kampfjets in den USA kaufen. »Wir müssen unsere Kampfjet-Flotte verstärken und es ist vollkommen logisch, mehr F-35-Kampfjets zu erwerben«, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen der Zeitung Börsen am Mittwoch. Seine Ministerium wollte auf Anfrage keine Angaben zu möglichen neuen Bestellungen für Jets vom Typ F-35 machen.

Die Drohungen des US-Präsidenten gegen Grönland und Kanada hatten Zweifel an weiteren Waffenkäufen Dänemarks in den USA aufkommen lassen. Kanada hatte zuletzt erklärt, geplante Käufe von F-35-Jets zu überdenken und anderen Optionen zu prüfen. Poulsen sagte jedoch, es sei »völlig unrealistisch zu glauben, dass wir aufhören könnten, mit den USA zusammenzuarbeiten und ihre Rüstungsgüter zu kaufen«. Es sei ein Fehler, eine mehr als 75 Jahre lange Zusammenarbeit zu beenden. Der erste von 27 F-35-Jets, die Dänemark bereits gekauft hat, soll im April einsatzbereit sein.

Dänemark ist seit der Nachkriegszeit politisch und militärisch stark auf Washington orientiert und gehört zu den EU-Ländern, die die US-Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten am nachdrücklichsten unterstützt haben. Auch bei Rüstungsgütern gibt Kopenhagen meist den Erzeugnissen von US-Konzernen den Vorzug vor der europäischen Konkurrenz. (AFP/jW)