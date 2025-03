Finnland will Fitness von Wehrpflichtigen verbessern

Antti Aimo-Koivisto Dass nicht alle finnischen Jugendlichen so fit sind wie der Basketballspieler Lauri Markkanen (hier beim Antritt seines Wehrdienstes), ist der Regierung in Helsinki ein Dorn im Auge

Helsinki. Finnland will die Fitness von Jugendlichen im wehrpflichtigen Alter verbessern. Das finnische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch den Start eines zweijährigen Programms bekannt, das für eine bessere Fitness und einen aktiveren Lebensstil bei jungen Männern und Frauen sorgen soll. Die Verschlechterung ihrer körperlichen Verfassung sei ein »schwerwiegendes Problem für die jungen Menschen selbst und für die gesamte Gesellschaft«, erklärte Verteidigungsminister Antti Häkkänen.

In Finnland gilt für junge Männer ab 18 Jahren eine Wehrpflicht mit einer Dauer von knapp sechs bis zwölf Monaten. Junge Frauen können sich freiwillig zum Wehrdienst melden. Alle neuen Wehrdienstleistenden werden körperlich untersucht. Dabei habe sich zuletzt ein Nachlassen der Fitness in dieser Altersgruppe gezeigt, sagte der Projektleiter Ville Isola. »Die Zahl der Menschen in einer schlechten Verfassung ist gestiegen und die Zahl der Menschen in einer guten Verfassung ist gesunken«, sagte Isola. Das Ministerium hat sich nun vorgenommen, in den kommenden zwei Jahren für mehr Bewegung beim Wehrdienst zu sorgen.

Die Initiative erinnert an Pläne in anderen NATO-Staaten, Jugendliche früh in die Militarisierung der Gesellschaft einzubinden. So hat Lettland unlängst einen pflichtgemäß zu besuchenden Verteidigungsunterricht eingeführt. Die Präsidentin des bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Fleischmann äußerte dafür Verständnis. (AFP/jW)