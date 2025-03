Iswestija-Reporter in Ukraine getötet

Friedemann Kohler/dpa Ausgabe der Iswestija zum 100jährigen Bestehen der Zeitung (12.3.2017)

Moskau. Ein russischer Journalist ist nach Angaben seiner Zeitung, der Iswestija, in der Ukraine getötet worden. Ihr Reporter Alexander Fedortschak sei in der Region Charkiw in der Ostukraine getötet worden, erklärte das Blatt am Montag. Die Umstände seines Todes würden derzeit untersucht. Fedortschak hielt sich nach Angaben der Zeitung in der Nähe der umkämpften Stadt Kupjansk auf. Im Januar hatte Iswestija bereits den Tod eines freien Mitarbeiters in der Ukraine gemeldet. Er wurde demnach bei einem ukrainischen Drohnenangriff im Osten des Landes getötet.

#Seit 2022 wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen etwa 15 aus den Kampfgebieten berichtende Medienvertreter getötet. Im Mai 2023 war der AFP-Videojournalist Arman Soldin bei einem Raketenangriff nahe der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut getötet worden. Moskau hat Kiew wiederholt beschuldigt, russische Journalisten gezielt angegriffen zu haben. (AFP/jW)