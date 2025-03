Negativrekord bei Meereis der Arktis

Boulder. Jedes Jahr kurz vor Ende des Winters erreicht das Meereis der Arktis seine größte Ausdehnung, doch die Eisfläche war bei einer Messung zu diesem Zeitpunkt noch nie so klein wie in diesem Jahr. Sie habe sich bis zum 22. März nur auf rund 14,33 Millionen Quadratkilometer ausgedehnt, teilte die US-Klimabehörde NSIDC (National Snow and Ice Data Center) mit. Damit handele es sich um die geringste Ausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen vor fast 50 Jahren. (dpa/jW)