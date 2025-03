Protestaktionen gegen Elon Musk

London. Hunderte von Protesten vor Tesla-Händlern sind am Sonnabend in den USA und international geplant, meldete der Guardian am Freitag. Der »Tesla Takedown’s Global Day of Action« gegen Multimilliardär Elon Musk wird nach Angaben der Organisatoren vor mehr als 200 Standorten weltweit stattfinden, darunter fast 50 allein in Kalifornien. Die Proteste richten sich gegen die Entlassung Tausender Mitarbeiter der US-Regierung, die Kürzung der Budgets von Ministerien und die Zurschaustellung faschistischer Symbolik. »Niemand hat für Elon gestimmt«, sagte Vickie Mueller Olvera, die »Tesla Takedown« in der Bay Area organisiert, gegenüber dem Blatt. (jW)