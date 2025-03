Iran: Brief an Trump geschrieben

Teheran. Iran hat Berichten zufolge auf einen Brief von US-Präsident Donald Trump reagiert. Teheran habe auf das Schreiben von Trump geantwortet, so die iranische Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag unter Berufung auf Außenminister Abbas Araghtschi. Diese offizielle Antwort umfasse »einen Brief«, in dem die Position Irans »der Gegenseite vollständig erklärt wurde«, zitierte Irna den Außenminister. Araghtschi fügte hinzu, dass das Schreiben dem Oman zugestellt worden sei. Die USA und Iran unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. Zu der Art der Antwort und dem Zeitpunkt der Zustellung äußerte sich der Minister nicht. (AFP/jW)