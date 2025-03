Sudans Armee: Khartum komplett zurückerobert

Khartum. Die sudanesische Armee hat nach eigenen Angaben die völlige Kontrolle über die Hauptstadt Khartum wiedererlangt. Den Truppen sei es gelungen, die letzten noch verbliebenen Kämpfer der RSF-Miliz »gewaltsam« zu vertreiben, erklärte Armeesprecher Nabil Abdullah am Donnerstag. Militärherrscher Abdel Fattah Al-Burhan hatte die Hauptstadt bereits am Mittwoch bei einer Ansprache aus dem Präsidentenpalast für »befreit« erklärt. Den Regierungstruppen war es vor einer Woche gelungen, den Präsidentenpalast von der RSF-Miliz zurückzuerobern, den diese seit Beginn des Krieges im Sudan im April 2023 besetzt gehalten hatte. Am Mittwoch meldete die Armee die Rückeroberung des Flughafens. (AFP/jW)