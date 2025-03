Syrien und Libanon schließen Abkommen

Riad. Die Verteidigungsminister des Libanon und Syriens haben am Donnerstag ein Abkommen für mehr Sicherheit an der gemeinsamen Grenze ihrer Länder unterzeichnet. Der libanesische Verteidigungsminister Michel Menassa und sein syrischer Kollege Murhaf Abu Kasra hatten sich im saudiarabischen Dschidda getroffen, um Fragen der »Sicherheit und Stabilität zwischen Syrien und dem Libanon« zu erörtern, wie die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA am Tag danach berichtete. Dabei sei das Abkommen über die Grenzsicherheit unterzeichnet worden. (AFP/jW)