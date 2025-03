Meloni will in Albanien Abschiebelager

Rom. Die rechte italienische Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Freitag in Rom einen neuen Erlass unterzeichnet. Dieser sieht vor, dass in den Abschiebelagern in Albanien künftig Asylsuchende untergebracht werden können, deren Anträge in Italien abgelehnt wurden. Eigentlich sollen in den beiden Lagern italienische Beamte im Schnellverfahren über die Asylanträge von Mittelmeerflüchtlingen entscheiden, noch bevor diese einen Fuß auf italienischen Boden setzen können. Dies hat seit der Eröffnung im Herbst vergangenen Jahres jedoch aufgrund von Gerichtsbescheiden noch nie funktioniert. Aktuell stehen die Lager leer. (dpa/jW)