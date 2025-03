Kürzungen für Radio Free Europe zurückgenommen

Prag. Die US-Behörde für globale Medien hat in einem Brief erklärt, dass sie die Aufkündigung der Finanzierungsvereinbarung für Radio Free Europe/Radio Liberty für 2025 zurücknimmt. Dies teilte der US-Auslandssender mit Sitz in Prag am Donnerstag mit. Laut Präsident Stephen Capus warte man noch auf eine offizielle Bestätigung, dass die Zuschüsse wieder fließen. Zuvor hatte der Sender vor einem US-Bundesgericht in Washington gegen die drastischen Kürzungen der neuen Regierung unter Präsident Donald Trump geklagt. (dpa/jW)