Zahl der Erwerbslosen sinkt im März nur leicht

Nürnberg. Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz sank im März nur um 22.000 auf 2,967 Millionen Menschen, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Das ist der schwächste Rückgang der Erwerbslosigkeit in einem März seit 2009. Damals war die Zahl in der Finanzkrise sogar gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag sie um 198.000 höher. Die Quote betrug im März den Angaben der Bundesagentur zufolge unverändert wie im Februar 6,4 Prozent. »Im März beginnt am Arbeitsmarkt die sogenannte Frühjahrsbelebung. Auch in diesem Jahr wird sie allerdings von der wirtschaftlichen Flaute spürbar ausgebremst«, sagte die Chefin der Bundesagentur, Andrea Nahles. (dpa/jW)