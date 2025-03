Welternährungsprogramm vor »finanziellem Abgrund«

Rom. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hat für das laufende Jahr einen Rückgang seiner Finanzierung um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkündet. Die erheblichen Kürzungen hätten »in Verbindung mit einer Rekordzahl von Menschen in Not zu einer beispiellosen Krise für Dutzende Millionen Menschen auf der ganzen Welt geführt«, hieß es in einer am Freitag in Rom veröffentlichten Erklärung. Das WFP stehe vor einem »finanziellen Abgrund«, Schätzungen zufolge könnten 58 Millionen Menschen lebenswichtige Hilfen verlieren. Die USA, aber auch Großbritannien, Frankreich, Deutschland und skandinavische Länder haben ihre Budgets gekürzt. (AFP/jW)