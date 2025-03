Grönland: Parteien einigen sich auf Koalition

Kopenhagen. Vier Parteien in Grönland haben sich am Freitag auf eine breite Regierungskoalition geeinigt. »Nur so können wir mit dem schweren Druck von außen umgehen, dem wir ausgesetzt sind«, sagte der künftige Regierungschef Jens-Frederik Nielsen in Anspielung auf die US-Übernahmepläne. Als einzige der fünf im Parlament vertretenen Parteien ist nur die Naleraq-Partei, die bei der Wahl am 11. März zweitstärkste Kraft wurde und für die Unabhängigkeit von Dänemark eintritt, nicht Teil der Regierung. Eine US-Delegation mit US-Vizepräsident J. D. Vance wollte am Freitag den dortigen US-Armeestützpunkt besuchen. (AFP/jW)