TVöD: Schlichter geben Empfehlung ab

Berlin. Nach gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (TVöD) von Bund und Kommunen liegt eine Empfehlung der Schlichtungskommission vor. Diese teilte am Freitag mit, der Kompromiss sehe Entgeltsteigerungen um drei Prozent zum 1. April 2025, mindestens aber um 110 Euro im Monat, vor. Zum 1. Mai 2026 solle es dann noch einmal 2,8 Prozent geben. Der neue Tarifvertrag solle eine Laufzeit von 27 Monaten erhalten. Die Jahressonderzahlung für die 2,6 Millionen Beschäftigten soll ab 2026 erhöht werden. Außerhalb von Kliniken und Pflegeheimen solle diese in freie Tage einzutauschen sein. Ab 2027 soll es der Empfehlung zufolge einen weiteren Urlaubstag geben. Verdi und der Beamtenbund (DBB) fordern acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, sowie mindestens drei zusätzliche freie Tage im Jahr. Eine Verhandlung zum Schlichterspruch soll am 5. April erfolgen. (jW)