Israel greift Libanon an

Beirut. Israel hat am Freitag Ziele im Südlibanon angegriffen und die Bewohner der südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut gelegenen Gemeinde Hadath aufgerufen, diese zu verlassen. Tel Aviv begründete sein Agieren mit aus dem Libanon abgefeuerten Raketen. Ein ranghoher Hisbollah-Vertreter wies jegliche Beteiligung zurück. Erst am vergangenen Sonnabend war es zu einem Raketenangriff auf Nordisrael gekommen, für die die Organisation ebenfalls jede Verantwortung zurückgewiesen hatte. Sie erklärte, die Vorfälle schienen Teil eines mutmaßlichen Versuchs zu sein, Vorwände für die Fortsetzung israelischer Militäreinsätze im Libanon zu schaffen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun kritisierte auf X den fortgesetzten Bruch der Waffenruhe. Er hielt sich am Freitag zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris auf. Auch Macron verurteilte den Angriff Israels. (Reuters/jW)