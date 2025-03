Neuer Bürgermeister für Istanbul

Istanbul. Die kemalistische Oppositionspartei CHP hat am Mittwoch mit ihrer Mehrheit im Stadtrat den bisherigen Vizebürgermeister von Istanbul, Nuri Aslan, zum neuen Oberhaupt der Metropole gewählt. Die Neuwahl war durch die Verhaftung und Absetzung von Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu notwendig geworden. Am Dienstag abend hatte die CHP den Abbruch ihrer seit einer Woche vor dem Rathaus durchgeführten Kundgebungen gegen die Inhaftierung bekanntgegeben. Durch die Proteste sei verhindert worden, dass ein staatlicher Treuhänder die Kontrolle über die Stadt übernehmen konnte, so CHP-Chef Özgür Özel. (jW)